Зачем сдавать раз в год? Гинеколог - об анализе, который помогает выявить рак шейки матки

Источник материала: Tut.by

Раз в год на профилактическом осмотре гинеколог рекомендует женщине делать мазок на онкоцитологию — это основной способ диагностики рака шейки матки. Врач-гинеколог Яна Голуб рассказывает об особенностях исследования и интерпретации его результатов.



Яна ГолубВрач- гинеколог первой категории медицинского центра «Конфиденс» Врач-первой категории медицинского центра «Конфиденс»

Зачем берется мазок на онкоцитологию?

Ключевая цель — это скрининг рака шейки матки. Начальные стадии этого заболевания никак себя не проявляют, они даже под микроскопом могут быть не всегда видны. Гинеколог, когда проводит кольпоскопию, видит только наружную поверхность шейки матки, а то, что происходит в самом канале шейки матки, можно оценить только с помощью мазка. Для этого делается забор клеток с поверхности шейки матки и из цервикального канала. Полученные клетки исследуются цитологом на предмет предраковых или раковых изменений.

Как часто и начиная с какого возраста женщине нужно делать такой мазок?

Его нужно сдавать всем женщинам, которые живут половой жизнью. Девушка начала вести половую жизнь, пришла на прием к гинекологу — ей уже можно брать мазок на онкоцитологию. Классический мазок, который у нас распространен, с профилактической целью рекомендуется делать раз в год. Если же есть проблемы с шейкой матки, носительство вируса папилломы человека, то врач может рекомендовать делать его чаще.

Есть альтернативное исследование — жидкостная цитология. У нас она пока не очень распространена, хотя выполняется и в поликлиниках, и в платных лабораториях. При его заборе образцы взятых клеток переносятся в контейнер со специальной жидкостью для сохранения образца (в классическом мазке клетки наносятся на предметное стекло). Этот анализ считается более информативным, и его можно брать реже. Стоит выполнение жидкостной цитологии дороже. Что касается самой процедуры забора, то для женщины разницы нет.

Нужно ли сдавать мазок на онкоцитологию после менопаузы?

Да, у нас принято выполнять исследование раз в год во время профилактического осмотра у гинеколога. В международной практике женщине после менопаузы допускается сделать скрининг на ВПЧ: если он в порядке, половой партнер не менялся, то мазок на онкоцитологию делают реже.

В каких случаях, кроме профилактических, гинеколог может назначить мазок на онкоцитологию?

Например, если женщина обследуется и у нее выявляется ВПЧ. Или в случае, когда во время кольпоскопии врач видит изменения на шейке матки. Это очень индивидуальные ситуации.

Если же гинеколог на осмотре видит воспалительный процесс или у женщины есть жалоба на острую молочницу, то до момента излечения мазок на онкоцитологию не берется: большое количество лейкоцитов в материале может мешать цитологу рассмотреть клетки шейки матки, что в свою очередь может повлиять на итог исследования.

Как выполняется мазок и надо ли к процедуре готовиться?

Забор мазка — это часть гинекологического обследования, процедура практически безболезненна. С помощью цитощетки с мягкой щетиной врач делает соскабливание с влагалищного участка шейки матки.

Хотя бы за день до исследования (а лучше за 48 часов) нужно исключить половые контакты, не вводить свечи, не выполнять спринцевания. Также есть правила, о которых знают сами врачи. Например, УЗИ или другие анализы (мазок на флору, на инфекции) всегда делаются после мазка на онкоцитологию — важно взять самые поверхностные клетки. Если накануне проводилась кольпоскопия, то после процедуры перед взятием мазка на онкоцитологию должно пройти 48 часов.



Фото: Reuters

Имеет ли значение день цикла?

Мазок не берется в дни, когда есть менструация или остаточные кровянистые выделения. В остальном как скрининг его можно сдавать в любой день цикла.

Как интерпретируются результаты мазка?

Мазок может быть в норме, может быть воспалительного типа, он может показать дисплазию 1, 2 или 3 степени (дисплазия в зависимости от степени — это фоновое либо предраковое состояние шейки матки) и непосредственно наличие раковых клеток.

С нормой все понятно. Что касается воспалительного типа мазка, то он не всегда говорит о том, что на шейке матки действительно есть воспаление, которое необходимо лечить. Иногда воспалительный тип мазка может быть, когда есть эктопия шейки матки. После такого мазка может возникнуть подозрение на инфекцию, тогда врач может дополнительно назначить анализ на ИППП, чтобы ее исключить. Если скрытых инфекций нет, может понадобиться сдача мазка на флору. Далее врач индивидуально решает, что необходимо сделать.

Что касается дисплазии, то ее нужно подтверждать гистологически, для это проводится биопсия шейки матки. Дисплазия 1 степени часто обратимый процесс, который можно лечить консервативно. Если она 2 или 3 степени, то требуется хирургическое лечение.

Помимо этого, в мазке цитолог может увидеть и различные вирусные изменения в клетках.