Источник материала: Хартия'97

В Мозыре перед футбольным матчем отменили исполнение лукашенковского гимна 1 20.03.2021, 12:05

Футболисты и болельщики простояли в тишине.

С неловкого момента начался второй тур чемпионата Беларуси по футболу. В Мозыре «Славия» принимала «Торпедо-БелАЗ», сообщает tut.by .

Перед матчем обычно звучит гимн Беларуси. Но по какой-то причине он не прозвучал. Футболисты и болельщики простояли в тишине. Вот как это выглядело.

Игра закончилась победой гостей со счетом 1:0. Встреча проходила при сложных погодных условиях.

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