Источник материала: Хартия'97

В России при ремонте единственного авианосца похитили 45 миллионов рублей 3 20.03.2021, 12:00

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Новые приключения «Адмирала Кузнецова».

Октябрьский районный суд Мурманска постановил арестовать на два месяца гендиректора судоремонтного завода по делу о хищении 45 млн руб. при ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов», пишет ТАСС .

«Адмирал Кузнецов» — крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России, входит в состав Северного флота.

По уголовному делу о хищении средств прошло около десяти обысков в акционерном обществе «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и по местам жительства ряда руководителей предприятия. Правоохранительные органы продолжают устанавливать возможных соучастников. По информации на сайте предприятия, должность гендиректора занимает Евгений Зудин.

«Основанием обысков послужило уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора предприятия, которого подозревают в хищении около 45 млн руб., выделенных на ремонт крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»,— сообщил источник агентства.

Напомним, в 2019 году на борту «Адмирала Кузнецова», который был на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Два человека погибли, более десяти пострадали. В августе 2020 года Объединенная судостроительная корпорация завершила подсчет суммы ущерба, на восстановление после пожара планировалось направить 300–350 млн руб.

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