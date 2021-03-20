Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили на МКС неизвестные организмы, которые помогут колонизовать Марс 1 20.03.2021, 11:56

Они могут создать «топливо», необходимое для роста растений на Красной планете.

В испытательных центрах на борту МКС нашли четыре штамма бактерий, которые могут способствовать росту растений на Марсе.

Об этом сообщает издание Express .

Один из штаммов - Methylorubrum rhodesianum - уже был известен ученым ранее, но три были определены как "новые виды". Их назвали IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5.

Виды Methylobacterium способствуют росту растений и обычно встречаются в почвах на Земле. Ученые считают, что данные бактерии могут помочь создать "топливо", необходимое для роста растений на Марсе, куда прибудут люди.

Известно, что почва на Земле и на Марсе значительно отличается. На Земле в ней больше влаги, что подходит для роста растений. Но ученые установили, что создание устойчивого топлива, способного противостоять суровой марсианской среде, может помочь в колонизации Красной планеты.

Доктор Кастури Венкатесваран и доктор Нитин Кумар Сингх заявили, что обнаруженные бактерии помогут выращивать урожай на Марсе.

"Чтобы выращивать растения в экстремальных местах, где ресурсы минимальны, необходима изоляция новых микробов, которые помогают стимулировать рост растений в стрессовых условиях", - утверждают они.

В то же время ученые NASA добавили, что необходимо будет провести дополнительные тесты, чтобы определить, подходят ли эти виды бактерий для роста растений на Марсе.

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