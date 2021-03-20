ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые обнаружили на МКС неизвестные организмы, которые помогут колонизовать Марс

20.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили на МКС неизвестные организмы, которые помогут колонизовать Марс

1
  • 20.03.2021, 11:56
Ученые обнаружили на МКС неизвестные организмы, которые помогут колонизовать Марс

Они могут создать «топливо», необходимое для роста растений на Красной планете.

В испытательных центрах на борту МКС нашли четыре штамма бактерий, которые могут способствовать росту растений на Марсе.

Об этом сообщает издание Express.

Один из штаммов - Methylorubrum rhodesianum - уже был известен ученым ранее, но три были определены как "новые виды". Их назвали IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5.

Виды Methylobacterium способствуют росту растений и обычно встречаются в почвах на Земле. Ученые считают, что данные бактерии могут помочь создать "топливо", необходимое для роста растений на Марсе, куда прибудут люди.

Известно, что почва на Земле и на Марсе значительно отличается. На Земле в ней больше влаги, что подходит для роста растений. Но ученые установили, что создание устойчивого топлива, способного противостоять суровой марсианской среде, может помочь в колонизации Красной планеты.

Доктор Кастури Венкатесваран и доктор Нитин Кумар Сингх заявили, что обнаруженные бактерии помогут выращивать урожай на Марсе.

"Чтобы выращивать растения в экстремальных местах, где ресурсы минимальны, необходима изоляция новых микробов, которые помогают стимулировать рост растений в стрессовых условиях", - утверждают они.

В то же время ученые NASA добавили, что необходимо будет провести дополнительные тесты, чтобы определить, подходят ли эти виды бактерий для роста растений на Марсе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они могут создать «топливо», необходимое для роста растений на Красной планете.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео: 52-летний скейтбордист Тони Хоук осуществил свой легендарный трюк в последний раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by