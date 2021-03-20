Источник материала: Хартия'97

В Гродно запретили спектакль, осуждающий фашизм 20.03.2021, 11:50

Иллюстрационное фото

Власти сорвали постановку о судьбе евреев во время Второй мировой войны.

В Гродно запретили спектакль «Кадиш», который осуждает фашизм.

Актеров Игоря Уланова, Алексея Станога, Полину Левину, Оксану Машинкову вызвали в прокуратуру города.

Их предупредили, что в случае, если спектакль увидят зрители — прокуратура не исключает возбуждения против актеров уголовного дела по статье 130 Уголовного кодекса РБ «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды», сообщает Центр городской жизни .

По этой причине запланированная на субботу на 16.00 встреча с актерами и показ постановки «Кадиш» не состоится.

Кадиш — это еврейская поминальная молитва. В спектакле «Кадиш» осуждается фашизм, говорится о концлагере и о трагической судьбе евреев во время Второй мировой войны.

— Как говорят, в нашей политической ситуации несыгранный спектакль звучит сильнее, чем полный зал зрителей, — прокомментировал Центр городской жизни.

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