Источник материала: Хартия'97

СМИ: В Ливане разгорается битва между Москвой и Вашингтоном 20.03.2021, 11:46

Кремль делает ставку на «Хизбаллу».

Руководители «Хизбаллы» прибыли в Россию. Три бывших премьер-министра Ливана Наджиб Микати, Фуад Синьора и Таммам Салам посетили посла Ватикана в Ливане. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи прибыл в Ливан с визитом, чтобы встретиться с командующим армией и выразить поддержку военного истеблишмента перед лицом нынешнего давления, пишет издание Al Modon (перевод — inosmi.ru ).

Россия противостоит Ар-Рахи

В Ливане продолжается кризис. Перспективы урегулирования отсутствуют. Стороны не смогли договориться о формировании правительства. Все инициативы потерпели провал. Маронитский патриарх Бехара ар-Рахи твердит, что никогда не отступит от своей позиции. По его словам, встреча комитета по диалогу между «Хизбаллой» и Бкерке (Антиохийский маронитский патриархат — патриархат Маронитской католической церкви. Резиденция антиохийского маронитского патриарха находится в населенном пункте Бкерке, Ливан — прим. ред.) состоялась по просьбе партии. Бкерке не ведет диалог ради диалога, и консультация не говорит об утрате ориентира.

Ливанские события движутся в сторону большего политического вмешательства на региональном и глобальном уровнях. Заявление российского МИД, что решение проблемы в Ливане заключается в скорейшем формировании правительства во главе с Харири, способного вывести страну из кризиса, а также запуске национального диалога без внешнего вмешательства — неявный, косвенный сигнал о несогласии с позицией маронитского патриарха Бехары ар-Раха, поддерживаемого Ватиканом, на фоне подготовки к визиту Папы Франциска в Ливан.

Инициативы посла Ватикана

Встреча между послом Ватикана в Ливане и тремя бывшими главами правительства прошла в позитивном ключе. Как отмечают источники, посол выразил понимание их позиции и позиции маронитского патриарха. В ближайшие часы папский посол посетит Бкерке в знак солидарности и поддержки позиции Бехары ар-Рахи.

На встрече с послом ливанские политики выразили обеспокоенность по поводу ситуации в стране и готовность посетить Ватикан, в связи с чем попросили согласовать дату визита. Через посла они обратились к Папе Римскому с просьбой защитить Ливан от региональных и международных вызовов и негативных последствий возможных сделок или договорённостей. Кроме того, они отметили необходимость поддержания каналов связи между Ватиканом и Америкой для защиты Ливана.

Российская ставка

Главная проблема — защита Ливана от негативных последствий американо-иранского соглашения, а также попыток Москвы убедить «Хизбаллу» в необходимости покинуть Сирию в обмен на большее влияние в своей стране. Бывшие главы правительства опасаются, что их государство станет чьим-то козырем за столом переговоров, а «Хизбалла» получит компенсацию за свои действия в Сирии, поскольку Москва хочет договориться с государствами Персидского залива, американцами и европейцами с целью предотвратить крах сирийского режима на фоне санкций.

Ситуация несколько сюрреалистическая: шиитская делегация находится в православной Москве. Суннитская делегация отправилась в посольство католиков. Посол Саудовской Аравии Валид аль-Бухари решил навестить православного архиепископа Ильяса аль-Ауде в связи со сближением королевства со всеми ливанскими силами. Как известно, архиепископ противостоит «Хизбалле», Ауну и сирийскому режиму.

Ливанские события могут развиваться в самых разных направлениях. В ближайшие дни нас ожидают важные изменения как на региональном, так и на международном уровне. Однако неизменным остается одно — неоправданность надежд на какое-либо решение и консенсус.

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