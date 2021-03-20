Источник материала: Хартия'97

«Нет платежей, машина пошла по рукам — началась шумиха» 20.03.2021, 11:38

Как белорус купил Kia Rio по счет-справке и рискует его потерять.

Про продажу авто в рассрочку мы уже писали, подготовив с юристом ликбез о том, как это правильно сделать и какими рисками чревата подобная схема. Тем более что и реальная история одного из жителей Бреста показательно проиллюстрировала, как в такой ситуации можно расстаться с машиной, а заодно и распрощаться с деньгами.

В сегодняшнем случае все иначе. Точнее говоря, рассрочка там фигурирует тоже, но супруги из Лиды, которые обратились в редакцию av.by , не имеют к ней отношения, являясь одним из звеньев в цепочке сделок. Они как раз рассчитались за Kia Rio полностью, оформив счет-справку, а через месяц получили повестку в суд, куда их привлекли в качестве соответчиков по делу о возврате автомобиля…

Купили машину, через месяц пришла повестка в суд

Все началось с того, что в июле 2020-го Сергей и Людмила (имена изменены по просьбе героев) из Лиды приобрели седан Kia Rio 2013 года (1.6 бензин, МКПП) за $6 тысяч. По словам супругов, они нашли объявление в интернете, а сама машина находилась в Могилеве.

— С одной стороны, автомобиль был в простой комплектации, но нас привлекли цена — $6 000 (аналогичные экземпляры реализовывали за 7-8 тысяч долларов) и небольшой пробег — 72 000 км. У меня не возникло никаких опасений: да, стоимость оказалась ниже рынка, но я списал это на состояние кузова: там имелись царапины, а еще требовалась покраска, которая тоже требует денег. Зато салон был в идеале и вполне соответствовал заявленному пробегу.





В тот же день продавец снял седан с учета, чтобы по-быстрому оформить сделку, и отдал его по ксерокопии паспорта, мол, это автомобиль его дедушки, он два месяца покатался, а потом захотел другую машину. Честно сказать, меня ничего не смутило: думал, раз живу в Беларуси — значит защищен законом. Единственное, в счет-справке меня попросили указать заниженную стоимость в размере 5 тысяч рублей, а я согласился.





После заключения сделки Сергей вернулся домой и без проблем поставил авто на учет в местном МРО ГАИ. А через месяц-полтора пришла повестка в суд Узденского района, куда его вызывали по гражданскому делу в качестве соответчика. С того момента супруги стали узнавать подробности, постепенно распутывая клубок событий, которые брали начало в Узде и переносили в апрель 2020 года.

Именно тогда житель Узды и на тот момент хозяин Kia Rio продал автомобиль в рассрочку за 18 200 рублей некой Татьяне. Между ними был заключен договор, согласно которому женщина передала в счет оплаты 5 200 рублей, а оставшуюся часть суммы обязалась погасить в несколько этапов не позднее 27 августа. Ну а дальше случилось вот что: за машину она не платила, а 6 августа в адрес владелицы было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора купли-продажи. Следом житель Узды обратился в суд с просьбой вернуть реализованный автомобиль, а в качестве обеспечения иска наложить на него арест.

— Помимо того, что эта женщина не производила платежи по рассрочке, она перепродала Kia Rio, то есть прежде, чем авто попало к нам, оно успело пройтись по рукам. Естественно, я созванивался с продавцом из Могилева. Он утверждал, что не в курсе этой истории с рассрочкой. Мне непонятно, как можно сбыть машину, не заплатив за нее деньги!

Обратите внимание: продавец вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата реализованного автомобиля (за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину его цены). Здесь она как раз-таки меньше. Сейчас эта женщина не выходит на связь, а в самом начале она обещала, что погасит долг по рассрочке, по телефону чуть ли не клялась, что не допустит ситуации, чтобы у нас забрали машину… Спустя полгода ничего не изменилось, а в настоящий момент автомобиль хотят изъять.

Сергей и Людмила до последнего верили, что они добросовестные покупатели, поэтому машину у них не заберут, однако в феврале суд определил передать ее жителю Узды на ответственное хранение до окончания судебных тяжб. Несмотря на то, что подача частной жалобы или частного протеста на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения, супруги наняли адвоката, чтобы оспорить свое право собственности на приобретенный ими Rio.

«Нет платежей, машина пошла по рукам — началась шумиха»

Чтобы иметь более полное представление об этой истории, мы попробовали пообщаться с остальными ее участниками. Дозвониться до продавца из Могилева, увы, не получилось. По номеру телефона Татьяны ответила женщина, которая заявила, что «она не Татьяна», и бросила трубку. Абонент ее сожителя (он тоже, оказывается, фигурирует в данном деле) недоступен. А вот с жителем Узды, который реализовал авто в рассрочку и подал иск в суд, состоялся небольшой разговор. Мужчина пояснил, что заключил с Татьяной договор и способ продажи в рассрочку его не смутил.

— Когда она просрочила два месяца, я начал переживать. 12 августа машина уже была под арестом, без права продажи. К тому же я узнал, что ее «перемыли», то есть она была на третьем человеке... Укажите, что суд идет больше полугода и там никак не могут рассмотреть это дело. Вот что меня беспокоит! А человек из Лиды, который купил авто, спрятал Kia. Где машина — никто не знает…

— Вы все-таки рассчитываете взыскать деньги с Татьяны или настроены вернуть автомобиль?

— Какие деньги… Она не берет трубку, на сообщения не отвечает — затаилась, и все. Всем заправляет ее сожитель, а Татьяна — подставное лицо, которое выдало паспорт. Еще не прошел первый платеж, а он просил подождать, когда будет продан то ли дом, то ли участок. Когда все затянулось, я начал пробивать, на ком машина. Выяснилось, что она пошла по рукам. Надо было что-то предпринимать…

— Вы же реализовывали автомобиль официально, по договору купли-продажи?

— Конечно! У меня все по-белому. Очень надеюсь, что машину отдадут мне и никто не будет ее прятать. Позвоните в суд — пусть они пошевелятся тоже! Мы же с адвокатом ходили в милицию, но там отказали в возбуждении уголовного дела и сказали обращаться с иском в суд. Хотя это явно мошенничество. Вы так не считаете?

А как поступить по закону?

Мы также связались с адвокатом Сергея и Людмилы из Лиды, который ознакомился с материалами гражданского дела и поделился своим видением ситуации насчет дальнейшей судьбы спорного автомобиля.

— С формальной точки зрения прав истец, но есть определенные обстоятельства, которые могут позволить оставить машину у конечного покупателя до вынесения окончательного решения суда. Возможны разные варианты, — считает адвокат Тарас Геннадий. — Например, автомобиль не находился в залоге, к тому же он арестован, поэтому отчуждать машину не станут, да и не имеют права. Каких-либо доказательств того, что нынешний собственник наносит повреждения транспортному средству, нет, поэтому были все основания подать частную жалобу в Минский областной суд через суд Узденского района, что мы и сделали. У меня есть уверенность, что определение суда о передаче ТС отменят.

Чтобы говорить о мошенничестве, компетентные органы должны провести расследование и обнаружить состав преступления в действиях тех или иных лиц, которое затем подтверждается в ходе суда. В нашем случае мы можем констатировать следующее: во-первых, действует принцип свободы договора, во-вторых, обязательства не исполнены со стороны покупателя (ответчицы в судебном процессе). В силу белорусского законодательства страдают также люди, которые к данной сделке не имеют отношения. Передо мной стоит задача не только защитить интересы своего клиента, но и, возможно, примирить все стороны и найти приемлемый вариант для всех заинтересованных лиц.

Ситуацию, в которую попал наш читатель, также согласился прокомментировать наш постоянный эксперт — адвокат, кандидат юридических наук Улахович Илья.

— Покупателю, который рискует лишиться автомобиля, следует обратиться с иском к продавцу (тому, который указан в счет-справке) для взыскания уплаченной суммы. Прогнозировать его поведение сложно, но, скорее всего, фигурировать в суде будет сумма, зафиксированная счет-справкой, а не та, которая уплачена на самом деле. Как правило, в таких процессах признается недействительной вся цепочка сделок. Также покупатель может обратиться в органы уголовного преследования с целью проведения проверки по вышеуказанным фактам.

Кстати, нюансам купли-продажи авто в рассрочку и ее последствиям ранее мы посвятили целую статью, подготовленную совместно с юристом. Так, если иное не установлено договором, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, реализованный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара (п. 5 ст. 458 ГК). Условия о запрете перепродажи товара, реализованного в кредит, могут и должны содержаться в договоре купли-продажи. Информация о залоге, если продавец не хочет лишних проблем, обязана быть внесена в реестр залогов. Сведения вносит именно залогодатель, так как с 2013 года ГАИ их не регистрирует.

К слову, на нашем сайте тоже предусмотрена проверка авто по VIN. Все указанные в объявлениях VIN мы бесплатно для пользователя проверяем в реестре залогов движимого имущества Республики Беларусь, а данные проверки публикуем на странице самого объявления. К примеру, в этой истории автомобиль в залоге не числился, однако подобная подстраховка лишней точно не будет. Допустим, если продавец не желает предоставить VIN, задумайтесь: возможно, он что-то скрывает.

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