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Сергей Румас. Фото: REUTERS

«Ник и Майк»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Счетовод» (он же Михаил Бабич) - это цветочки по сравнению с «Нотариусом» Игры для диктатуры рано или поздно заканчиваются.

(он же «Ботокс») отправился в фантомное «союзное государство» придумывать его символику. Подробно про его провальную миссию посла мы рассказывали ранее.На его место приезжает(он же «Нотариус»). «Счетовод» (он же) - это цветочки по сравнению с «Нотариусом». Колхоз неизбежно проигрывает Византии. Тем более колхоз тщеславный.(он же «Ярославский кадет») громко возвращается в медийную повестку. Деду за это отдельное спасибо - cам решил побыстрее закончить миттельшпиль. Выгнать кадета на Туманный Альбион – это то же самое, что выстрелить себе даже не в ногу, а в голову из гранатомета.Игры для диктатуры рано или поздно заканчиваются. Колхозный гопник еще хуже, чем просто гопник.Напомним, что вчера бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас был выдвинут кандидатом в состав Наблюдательного совета «Россельхозбанка» — государственного российского банка, являющегося основным кредитором сельскохозяйственного сектора в РФ.