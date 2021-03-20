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Владимир Жириновский. Фото: РИА Новости

«Осенью будут самые большие протесты, ибо представителей других партий там нет, только «Единая Россия», — заявил политик.

«Вы посмотрите на Беларусь, вообще никаких партий, он там один. Лукашенко вызвал ненависть к себе лично», – обратил внимание Путина Владимир Жириновский в эфире телеканала “Россия 24”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жириновский призвал Путина игнорировать опыт Лукашенко Лидер ЛДПР считает, что России необходимо учиться на чужих ошибках.

Заявление он сделал в эфире российского телеканала, комментируя встречу Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции, пишетЛидер ЛДПР считает, что России необходимо учиться на чужих ошибках. И обратил внимание на то, что в российских городах «зажимают вопросы многопартийности».Пояснив, что такая ситуация приведет исключительно к ненависти. Тем более россияне устали от партий за 70 лет.В заключении он подчеркнул, что в Беларуси должно быть несколько сильных партий, а одна – это путь к сепаратизму.