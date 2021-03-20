Источник материала: UDF



Большинство участников опроса вдохновились его Терминатором

избрали

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить», — написал 73-летний Арнольд Шварценеггер в Twitter.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шварценеггера избрали лидером Сопротивления В списке из 20 знаменитостей второе место занял 52-летний актёр Уилл Смит.

Исследование провел один из британских телеканалов, который опросил 2 тысячи телезрителей. Большинство участников опроса вдохновились его Терминатором и решили, что он «лучше справится с вторжением пришельцев».В списке из 20 знаменитостей второе место занял 52-летний актёр, который запомнился ролью лётчика в фильме «День независимости». Предсказуемо есть в списке актёрыЭкс-президент СШАна восьмом месте, а действующий американский президенттолько 20-й.