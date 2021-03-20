|
Шварценеггера избрали лидером Сопротивления
Источник материала: UDF
Большинство участников опроса вдохновились его Терминатором
Исследование провел один из британских телеканалов, который опросил 2 тысячи телезрителей. Большинство участников опроса вдохновились его Терминатором и решили, что он «лучше справится с вторжением пришельцев».
«Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить», — написал 73-летний Арнольд Шварценеггер в Twitter.
В списке из 20 знаменитостей второе место занял 52-летний актёр Уилл Смит, который запомнился ролью лётчика в фильме «День независимости». Предсказуемо есть в списке актёры Брюс Уиллис, Том Круз и Сигурни Уивер.
Экс-президент США Дональд Трамп на восьмом месте, а действующий американский президент Джо Байден только 20-й.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В списке из 20 знаменитостей второе место занял 52-летний актёр Уилл Смит.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)