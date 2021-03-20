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Шварценеггера избрали лидером Сопротивления

20.03.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шварценеггера избрали лидером Сопротивления
Большинство участников опроса вдохновились его Терминатором
Актёра Арнольда Шварценеггера избрали лидером Сопротивления на случай вторжения на Землю инопланетян.

Исследование провел один из британских телеканалов, который опросил 2 тысячи телезрителей. Большинство участников опроса вдохновились его Терминатором и решили, что он «лучше справится с вторжением пришельцев».

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить», — написал 73-летний Арнольд Шварценеггер в Twitter.


В списке из 20 знаменитостей второе место занял 52-летний актёр Уилл Смит, который запомнился ролью лётчика в фильме «День независимости». Предсказуемо есть в списке актёры Брюс Уиллис, Том Круз и Сигурни Уивер.

Экс-президент США Дональд Трамп на восьмом месте, а действующий американский президент Джо Байден только 20-й.
 
 
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В списке из 20 знаменитостей второе место занял 52-летний актёр Уилл Смит.
 
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