Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу

Источник материала: UDF

«В последнее время, когда пошла конституционная реформа [в Беларуси], комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу, — цитирует слова Александра Лукашенко. — Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема [в разговорах с Путиным] не затрагивалась, кроме как в общих чертах».