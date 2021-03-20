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Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу
Источник материала: UDF
Лукашенко и Путин в Сочи в феврале 2021-го / Sputnik / Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
«В последнее время, когда пошла конституционная реформа [в Беларуси], комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу, — цитирует слова Александра Лукашенко
По словам Лукашенко, российский президент интересовался только его «планами, мыслями на этот счет».
Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что его дети «не будут президентами».
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Он также в очередной раз заявил, что его дети «не будут президентами».
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