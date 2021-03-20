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20 марта – день весеннего равноденствия
Источник материала: ОНТ
Сегодня уместны поздравления с Новым годом. Правда, не календарным, а астрономическим. День весеннего равноденствия – рубеж между зимой и летом.
С древних времен этот момент считался фактическим приходом весны. Темнота и холод отступают, светлое время суток начинает увеличиваться, а ночи становятся короче. Солнце сегодня пересечет экватор и перейдет из южного полушария в северное, а весна официально вступает в свои права.
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Сегодня уместны поздравления с Новым годом. Правда, не календарным, а астрономическим. День весеннего равноденствия – рубеж между зимой и летом. С древних времен...
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