В Исландии извергается вулкан Фаградальсфьядль (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Исландии в пятницу 19 марта начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль . Об этом со ссылкой на метеорологическое управление острова сообщает ТАСС.

Nýtt myndskeið af eldgosinu í Geldingardal, tekið úr þyrlu Landhelgisgæslunnar. #Eldgos #Reykjanes pic.twitter.com/GAVzPKYxnT — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

Как сообщается, извержение началось около 20:45 по местному времени (23:45 по Минску). На месте извержения образовалась огромная трещина длинной порядка 500-750 метров, откуда вырываются фонтаны лавы – их высота достигает отметки в 100 метров.

Несмотря на то, что масштабных выбросов пепла не было зарегистрировано, все рейсы в единственном в республике международном аэропорту Кеблавик были отменены.

В последний раз этот вулкан извергался более 800 лет назад.

Фото: скриншот из видео в Twitter

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