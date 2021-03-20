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В Исландии извергается вулкан Фаградальсфьядль (ВИДЕО)

20.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Исландии извергается вулкан Фаградальсфьядль (ВИДЕО)

В Исландии в пятницу 19 марта начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль . Об этом со ссылкой на метеорологическое управление острова сообщает ТАСС.

Как сообщается, извержение началось около 20:45 по местному времени (23:45 по Минску). На месте извержения образовалась огромная трещина длинной порядка 500-750 метров, откуда вырываются фонтаны лавы – их высота достигает отметки в 100 метров.

Несмотря на то, что масштабных выбросов пепла не было зарегистрировано, все рейсы в единственном в республике международном аэропорту Кеблавик были отменены.

В последний раз этот вулкан извергался более 800 лет назад.

Фото: скриншот из видео в Twitter

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Теги: Минск
 
 
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В Исландии в пятницу 19 марта начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль . Об этом со ссылкой на метеорологическое управление острова сообщает ТАСС. Nýtt myndskeið af...
 
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