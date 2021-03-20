В Борисове пройдет финал национального отбора на конкурсы «Славянского базара 2021»

Источник материала: ОНТ

Они представят страну на знаменитом музыкальном форуме. Финал национального отбора на конкурсы «Славянского базара» пройдет в Борисове.

Формат гала-концерта и ежегодная смена локации – уже традиция финала, которая полюбилась. На сцену Дворца культуры выйдут два десятка участников – они прошли предварительные отборы на детский и взрослый вокальные конкурсы. Каждый исполнит по две композиции. Выступят и приглашенные гости: уже известные и популярные в Беларуси ансамбли, народные и заслуженные артисты.

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