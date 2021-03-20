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20 марта в городах Беларуси проходят субботники по уборке, благоустройству и озеленению

20.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

20 марта в городах Беларуси проходят субботники по уборке, благоустройству и озеленению

Весенняя традиция белорусских городов – сегодня проходят субботники по уборке, благоустройству и посадке зеленых насаждений. 

Принять участие могут все желающие. Коммунальные службы помогут с инвентарем и выбором места для работы. Весной наши города станут еще зеленее – только в столице посадят девять тысяч деревьев и 34 тысячи кустарников. Приведут в порядок и труднодоступные места на берегах водных объектов. А живыми цветами в Минске украсят площадь в 3,5 тысяч квадратных метров.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Весенняя традиция белорусских городов – сегодня проходят субботники по уборке, благоустройству и посадке зеленых насаждений.  Принять участие могут все...
 
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