20 марта в городах Беларуси проходят субботники по уборке, благоустройству и озеленению

Источник материала: ОНТ

Весенняя традиция белорусских городов – сегодня проходят субботники по уборке, благоустройству и посадке зеленых насаждений.

Принять участие могут все желающие. Коммунальные службы помогут с инвентарем и выбором места для работы. Весной наши города станут еще зеленее – только в столице посадят девять тысяч деревьев и 34 тысячи кустарников. Приведут в порядок и труднодоступные места на берегах водных объектов. А живыми цветами в Минске украсят площадь в 3,5 тысяч квадратных метров.

Фото: БЕЛТА

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