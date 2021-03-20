Во Франции полиция по ошибке приняла сладости за партию наркотиков

Источник материала: ОНТ

Полиция Франции конфисковала крупную партию экстази в ходе спецоперации под Парижем, однако позже выяснилось, что конфискованные таблетки и порошки оказались… перетертыми сладостями. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщает ТАСС.

Изначально префектура полиции Парижа сообщала о крупной операции в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн, которая, согласно данным следствия, снабжала синтетическими наркотиками организаторов нелегальных вечеринок. К сообщению прилагались два фото, на которых были запечатлены мешок розового порошка и пакеты с гранулами того же цвета. Стоимость конфискованных «наркотиков» правоохранители предварительно оценили в €1 млн.

Однако проведенная экспертиза дала совершенно неожиданный для полицейских результат – в изъятых веществах не оказалось ни грамма наркотиков, а сам розовый порошок, скорее всего, был получен посредством «измельчения клубничных мармеладок».

Как отмечается в сообщении, МВД Франции пока никак не прокомментировало данный инцидент.

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