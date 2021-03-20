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Награды и звания вручили сотрудникам столичной милиции
Источник материала: ОНТ
За профессионализм и верность присяге – в музее истории Великой Отечественной войны вручили награды столичным милиционерам.
Из рук начальника минской милиции сотрудники получили медали «За безупречную службу». За высокие показатели в оперативной работе многие также отмечены нагрудными знаками «Выдатнік міліцыі» и «За адзнаку». Появились и новые звезды на погонах правоохранителей.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
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За профессионализм и верность присяге – в музее истории Великой Отечественной войны вручили награды столичным милиционерам. Из рук начальника минской милиции...
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