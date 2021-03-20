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Из-за сильного ветра на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается в Беларуси в воскресенье.
Как отмечается, утром и днем во многих районах республики и в Минске ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
При порывистом ветре спасатели
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Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается в Беларуси в воскресенье.
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