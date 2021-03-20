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Суд в Киеве арестовал имущество и акции «Мотор Сич»
Источник материала: АФН
Шевченковский районный суд в Киеве арестовал имущество и 100% акций производителя авиадвигателей и турбин «Мотор Сич», сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Их передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В ведомстве заявили, что предприятие продолжит работу, передает РБК.
11 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о решении вернуть «Мотор Сич» в госсобственность.
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Шевченковский районный суд в Киеве арестовал имущество и 100% акций производителя авиадвигателей и турбин «Мотор Сич», сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
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