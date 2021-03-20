Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ

говорится на сайте Минюста США. Об этомна сайте Минюста США.

По данным ведомства, россиянин был одним из лидеров специализирующейся на киберпреступлениях Infraud Organization. Ущерб от преступлений составил 568 млн долларов.





"Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из России, признал вину в суде в нарушении закона о противодействии рэкету и был приговорен к 10 годам лишения свободы", - сообщили в Минюсте США.





По данным ведомства, россиянин был сооснователем транснациональной преступной группировки Infraud Organization. Ее участники в целях обогащения скупали и продавали краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию.





пишет rbc.ua Ранее сообщалось, что США в ближайшие три недели планируют совершить несколько кибератак против России в ответ на взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года. Кибератаки будут проводиться в сочетании с экономическими санкциями,rbc.ua

Также Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft.



