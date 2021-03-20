Банцер рассказал, как выдержал голодовку - он не двигался





В Гродно Игорю Банцеру дали полтора года «химии» и освободили под подписку о невыезде. Срок отсчитывается с 20 октября, один день под стражей равен двум дням «химии». 19 марта 2021 года. Фото: ВК / Белсат





«Я понимал, что для меня начался финальный рывок, поэтому экономил все время силы, постоянно сидя в камере в прямом смысле на попе – с 6:00 до 22:00. Абсолютно не двигался: силы могли внезапно закончиться. Но уже сегодня было тяжело.





Из суда я вышел на адреналине, так как хоть на условной, но все же пока на свободе. Когда адреналин спадет, не знаю, как все приключится. Но уже начинают откликаться внутренние органы – почки и поджелудочная железа болят. Ноги тоже, трудно передвигаться», – признался Игорь Банцер.











