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Банцер рассказал, как выдержал голодовку - он не двигался

20.03.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненский панк-музыкант Игорь Банцер, которому сегодня присудили 1,5 года «химии», в интервью «Нашей Ниве» рассказал, как сумел продержаться без еды и воды с 3 марта.


В Гродно Игорю Банцеру дали полтора года «химии» и освободили под подписку о невыезде. Срок отсчитывается с 20 октября, один день под стражей равен двум дням «химии». 19 марта 2021 года. Фото: ВК / Белсат

«Я понимал, что для меня начался финальный рывок, поэтому экономил все время силы, постоянно сидя в камере в прямом смысле на попе – с 6:00 до 22:00. Абсолютно не двигался: силы могли внезапно закончиться. Но уже сегодня было тяжело.

Из суда я вышел на адреналине, так как хоть на условной, но все же пока на свободе. Когда адреналин спадет, не знаю, как все приключится. Но уже начинают откликаться внутренние органы – почки и поджелудочная железа болят. Ноги тоже, трудно передвигаться», – признался Игорь Банцер.
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский панк-музыкант Игорь Банцер, которому сегодня присудили 1,5 года «химии», в интервью «Нашей Ниве» рассказал, как сумел продержаться без еды и воды с 3...
 
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