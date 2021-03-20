сообщили два источника, не связанных между собой. Сергей Галицкий высоко оценивает работу Гончаренко, утверждает один из собеседников. Об этом "Чемпионату"два источника, не связанных между собой. Сергей Галицкий высоко оценивает работу Гончаренко, утверждает один из собеседников.





"Если Гончаренко покинет ЦСКА, он станет первым выбором для Галицкого", — сказал другой источник.





ЦСКА, по сведениям СМИ, в ближайшие дни намерен назначить главным тренером команды Ивицу Олича.





В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА с 40 очками занимает четвертое место, "Краснодар" (34) — девятое.











