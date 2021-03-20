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Виктор Гончаренко — основной кандидат на пост главного тренера "Краснодара"
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера "Краснодара".
Об этом "Чемпионату"
"Если Гончаренко покинет ЦСКА, он станет первым выбором для Галицкого", — сказал другой источник.
ЦСКА, по сведениям СМИ, в ближайшие дни намерен назначить главным тренером команды Ивицу Олича.
В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА с 40 очками занимает четвертое место, "Краснодар" (34) — девятое.
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Белорусский специалист Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера "Краснодара".
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