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Виктор Гончаренко — основной кандидат на пост главного тренера "Краснодара"

20.03.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера "Краснодара".

Об этом "Чемпионату" сообщили два источника, не связанных между собой. Сергей Галицкий высоко оценивает работу Гончаренко, утверждает один из собеседников.

"Если Гончаренко покинет ЦСКА, он станет первым выбором для Галицкого", — сказал другой источник.

ЦСКА, по сведениям СМИ, в ближайшие дни намерен назначить главным тренером команды Ивицу Олича.

В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА с 40 очками занимает четвертое место, "Краснодар" (34) — девятое.
 
 
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Белорусский специалист Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера "Краснодара".
 
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