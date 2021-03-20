Санкции США остались ещё от Буша-младшего — это больно, но они не подтолкнут Лукашенко к переговорам

пишет euroradio.fm Поскольку одно из основных требований для их приостановки — это отсутствие политзаключённых (которых в Беларуси теперь 288), эксперты сходятся во мнении, что экономические санкции против Беларуси будут возобновлены,euroradio.fm





Как и на что они могут повлиять и как на их введение может отреагировать Минск? Разобрались в вопросе.

Санкции остались ещё от Джорджа Буша-младшего

Американские санкции против белорусских чиновников и предприятий введены после президентских выборов 2006 года. Белорусские власти тогда сначала разогнали палаточный городок, который стоял на Октябрьской площади в Минске с 20 марта, а потом и шествие в поддержку задержанных. Был избит и брошен за решётку кандидат в президенты Александр Козулин. Администрация Джорджа Буша-младшего не стерпела такого надругательства над демократией и ввела санкции.





Под них попали “Белоруснефть”, “Белнефтехим” и его филиал в США — Belneftekhim USA, “Белшина”, “ Гродно Азот”, “Гродно Химволокно”, “Лакокраска”, “Нафтан”, “Полоцк Стекловолокно”. Были заморожены активы этих компаний в американской юрисдикции. Также Минфин США запретил юридическим и физическим лицам вести финансовые отношения с этими компаниями.





А как же “Беларуськалий”? На самом деле против промышленного гиганта тоже были введены санкции, но властям удалось их обойти. В 2006 году завод входил в состав концерна “Белнефтехим”, но в 2014 году был выведен из него. Минфин США не отслеживал эти процессы и не стал никак реагировать.





В октябре 2015 года санкции были частично приостановлены — ведь политзаключённых в стране не было. Каждые год-полтора Минфин возвращался к рассмотрению этого вопроса — и продлевал приостановку на следующий период. Последний раз это произошло в октябре 2019 года — до 26 апреля 2021 года.

Белорусский экспорт в США упал в 2,2 раза

Старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб отмечает, что санкции США носят скорее символический характер. Ведь компании из “чёрного” списка поставляют на американский рынок не так уж и много товаров.





— После 2006 года предприятия остались живы до сегодняшнего дня. Теоретически санкции могут быть ужесточены и затрагивать расчёты компаний в долларах. Были прецеденты, когда под такие санкции попадали российские компании. В этом случае проблемы будут серьёзные: придётся закрывать долларовые счета, перезаключать импортно-экспортные контракты, переводить расчёты в долларах в другие валюты





Пока такие меры маловероятны, считает эксперт: США применяют их крайне редко.





По данным Белстата, с 2006 года санкции подкосили и так небольшие объёмы торговли между Беларусью и США. В год введения санкций сальдо было положительным. К 2010 году белорусский экспорт в США упал в пять раз. Импорт при этом поступательно увеличивался.





К настоящему времени ситуация немного исправилась. В прошлом году экспорт Беларуси в США составил $199,2 млн. По сравнению с 2006 годом, когда он составлял $446,8 млн, он упал в 2,2 раза.









Данные о торговле Беларуси и США по годам / Белстат

Санкции не подтолкнут Лукашенко к переговорам

По мнению директора Совета по международным отношениям “Минский диалог” Евгения Прейгермана, в США есть понимание, что санкции будут болезненны по крайней мере для части белорусской экономики.





— Американские санкции — это всегда ещё и вопрос экстерриториальности, то есть влияния на других белорусских контрагентов. В отличие от европейских санкций это всегда более чувствительно, — считает Евгений Прейгерман.





Эксперт обращает внимание на то, что в 2006 году санкции США ничего не изменили в политическим плане. Да, пожалуй, и не могли изменить:





— Когда ключ к политическим переменам находится в России, если рассматривать именно международные факторы, то это мало на что влияет.





Прейгерман напоминает, что обычно США и ЕС вводят санкции по нескольким причинам. Это могут быть попытка остановить репрессии, отменить уже принятые репрессивные решения и подтолкнуть власти к переговорам.





— Третье особенно актуально в контексте заявления Тихановской. Но по этим трём пунктам ситуация тогда не менялась в лучшую сторону, а сейчас становится только хуже. Если власти идут на всё для того, чтобы эту самую власть не отдавать, то и такого рода санкции ни к чему не подтолкнут. По той простой причине, что власти воспринимают любые переговоры как дорогу к тому, что они должны будут уйти.





Поэтому Лукашенко не отвечал на звонки Меркель в августе прошлого года, считает эксперт:





— В Минске просто не брали трубку, потому что они не видят смысла разговаривать на эту тему. Власти считают, что единственная цель переговоров — вынудить их уйти. А уходить они не собираются.



