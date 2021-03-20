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МЧС показало последствия крупного пожара в общежитии в Витебске - видео

20.03.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар – Sputnik. Пожар произошел в общежитии №5 ОАО "Витязь", в результате погибла женщина, эвакуировано более 90 человек, сообщила пресс-служба МЧС. 

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Сообщение о том, что по улице Петруся Бровки в Витебске произошел пожар, спасателям поступило в пятницу в 15:46.
Подразделения МЧС (10 расчетов) незамедлительно выехали на место происшествия.

Как удалось выяснить, возгорание произошло на четвертом этаже общежития в комнате №408. Сотрудники МЧС обнаружили там же в ванной комнате на полу женщину без сознания. Ее вынесли на свежий воздух и пытались реанимировать, но безуспешно, женщина 1968 года рождения, умерла.

Постепенно к месту происшествия начали приезжать еще расчеты МЧС. Уже работало более пяти звеньев газодымозащитной службы для спасения и эвакуации людей.

Спасателям удалось вывести из задымленных комнат общежития 10 жильцов, из них 5 детей. До прибытия подразделений МЧС администрацией объекта эвакуировано 62 человека.

Возгорание на четвертом этаже удалось потушить, огонь в комнате уничтожил диван, повредил вещи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске горело общежитие: эвакуировано более 90 жильцов, есть погибшиеПо факту пожара проводится проверка, вероятнее всего, кто-то из жильцов общежития...
 
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