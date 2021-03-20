Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Я тоже так могу!". Как и зачем ходить в музеи и на выставки

Каждый из нас хотя бы раз в жизни думал, глядя на произведение современного искусства: "Да я так тоже могу!". Есть ли грань между высоким и бездарным? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?

Почему порой хождение по галереям так изнурительно и зачем в каждом музее обязательно есть музейное кафе рассказывает искусствовед, журналист и писатель Софья Багдасарова.

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