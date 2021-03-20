|
"Я тоже так могу!" Как и зачем ходить в музеи и на выставки
20.03.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему порой хождение по галереям так изнурительно и зачем в каждом музее обязательно есть музейное кафе рассказывает искусствовед, журналист и писатель Софья Багдасарова.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)