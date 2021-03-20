В Осиповичах Mercedes врезался в столб. Пострадала водитель

Источник материала: Tut.by

В Осиповичах на улице Королева утром 19 марта Mercedes врезался в дерево. Пострадала водитель — ее доставали из машины спасатели, сообщает МЧС.





ДТП произошло в 08.10. По данным обалстной ГАИ , за рулем Mercedes была 23-летняя жительница Осиповичей. Она не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в придорожное дерево. С травмами женщина госпитализирована.





В ГАИ отмечают, что водительский стаж попавшей в ДТП водителя составляет 8 месяцев, за это время она успела допустить 4 нарушения ПДД.

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