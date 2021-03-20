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«Сложный и долгий путь»: Бузова намекнула на беременность
Источник материала: UDF
Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com/
Теледива опубликовала снимок из кабинета врача в своем инстаграм-аккаунте. Пользователи Сети предположили, что Ольга Бузова либо уже беременна, либо хочет пройти процедуру ЭКО.
Но, возможно, что ведущей просто понадобилась помощь медика из-за проблем со здоровьем. Ольга Бузова не спешит раскрывать интригу и не рассказывает деталей посещения больницы.
Звезда заявила, что ей «предстоит пройти сложный и долгий путь». Знаменитость добавила, что ради здоровья и счастья она на это готова.
Напомним, в начале этого года стало известно, что Ольга Бузова разошлась со своим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном. Новость произвела на поклонников эффект разорвавшейся бомбы. Артистка заявляла, что избранник ей изменял и поднимал на нее руку.
В Сети же поговаривают, что причиной расставания звездной пары стал роман рэпера Давы с партнершей по танцевальному шоу Дарьей Палей. Но замужняя девушка сразу опровергла слухи, заявив, что любит своего мужа и верна ему. Ольга Бузова, к слову, нелестно высказывалась в адрес танцовщицы, чем подлила масла в огонь для сплетников.
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Теледива опубликовала снимок из кабинета врача в своем инстаграм-аккаунте.
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