ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Сложный и долгий путь»: Бузова намекнула на беременность

20.03.2021 13:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Сложный и долгий путь»: Бузова намекнула на беременность
Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com/
Ольга Бузова решила заняться женским здоровьем. Певица обратилась за медпомощью, посетив гинеколога.

Теледива опубликовала снимок из кабинета врача в своем инстаграм-аккаунте. Пользователи Сети предположили, что Ольга Бузова либо уже беременна, либо хочет пройти процедуру ЭКО.

Но, возможно, что ведущей просто понадобилась помощь медика из-за проблем со здоровьем. Ольга Бузова не спешит раскрывать интригу и не рассказывает деталей посещения больницы.

Звезда заявила, что ей «предстоит пройти сложный и долгий путь». Знаменитость добавила, что ради здоровья и счастья она на это готова.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Ольга Бузова разошлась со своим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном. Новость произвела на поклонников эффект разорвавшейся бомбы. Артистка заявляла, что избранник ей изменял и поднимал на нее руку.

В Сети же поговаривают, что причиной расставания звездной пары стал роман рэпера Давы с партнершей по танцевальному шоу Дарьей Палей. Но замужняя девушка сразу опровергла слухи, заявив, что любит своего мужа и верна ему. Ольга Бузова, к слову, нелестно высказывалась в адрес танцовщицы, чем подлила масла в огонь для сплетников.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теледива опубликовала снимок из кабинета врача в своем инстаграм-аккаунте.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Осиповичах Mercedes врезался в столб. Пострадала водитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by