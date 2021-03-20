Офисное кресло — залог продуктивной работы

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Особенности выбора кресел для офиса

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Чтобы не тратить время зря и не купить первую попавшуюся модель, эксперты МебельОк советуют выбирать, принимая во внимание 2 фактора — назначение и тип конструкции. Современные производители советуют в первую очередь смотреть модели с поворотным механизмом. Они позволяют удобно работать с документами, которые могут размещаться в соседних ящиках или на полках, не вставая каждый раз с места. Наличие мощной крестовины и колес обеспечивают устойчивость и возможность комфортно передвигаться при необходимости достать документы из принтера или дотянуться до внутреннего телефона.Кресла для офиса можно сравнить по предназначению. Согласно этому параметру выделяют 2 вида:Кресла для руководителей. Обладают повышенным уровнем комфорта и внешне более шикарным дизайном. Цена на такие несколько выше других, поскольку при производстве используются более качественные и дорогие материалы. Помимо этого, кресла руководителя, как правило, имеют возможность регулировки наклона спинки, высоты сидения и подлокотников. Есть и модели с механизмом качания, позволяющие расслабиться после важной встречи.Кресла для персонала. Выбор моделей для сотрудников не уступает руководительским. Хоть они и выглядят проще, однако по прочности наравне с более дорогими. Большинство моделей эргономичны. Они обеспечивают высокий уровень комфорта, даже те варианты, которые изготавливаются без подлокотников. Чтобы выбрать хорошее и недорогое кресло для работников, важно учитывать сколько времени находится человек в сидячем положении, какие особенности имеет выполняемая работа.Существует также несколько видов основания у офисных кресел. Самым удобным считается крестовина на колесах, позволяющая комфортно перемещаться по кабинету. Изготавливается она из пластика или металла. Наилучшее перемещение гарантируют колеса со специальным внешним слоем, благодаря которому мягко вращаются и не портят напольное покрытие.Эксперты Mebelok обращают внимание клиентов на то, что количество лучей в офисном кресле должно быть не меньше пяти. Только в этом случае можно говорить об устойчивости и надежности конструкции.