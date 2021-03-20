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Шварценеггера избрали лидером Сопротивления

20.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Шварценеггера избрали лидером Сопротивления

  • 20.03.2021, 13:11
Шварценеггера избрали лидером Сопротивления

Большинство участников опроса вдохновились его «Терминатором».

Актера Арнольда Шварценеггера избрали лидером Сопротивления на случай вторжения на Землю инопланетян.

Исследование провел один из британских телеканалов, который опросил 2 тысячи телезрителей. Большинство участников опроса вдохновились его Терминатором и решили, что он «лучше справится с вторжением пришельцев».

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить», — написал 73-летний Арнольд Шварценеггер в Twitter.

В списке из 20 знаменитостей второе место занял 52-летний актер Уилл Смит, который запомнился ролью летчика в фильме «День независимости». Предсказуемо есть в списке актеры Брюс Уиллис, Том Круз и Сигурни Уивер.

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Большинство участников опроса вдохновились его «Терминатором».
 
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