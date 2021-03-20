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Медики выяснили, как на самом деле маргарин и сливочное масло влияют на здоровье сердца

20.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики выяснили, как на самом деле маргарин и сливочное масло влияют на здоровье сердца

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  • 20.03.2021, 12:55
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Медики выяснили, как на самом деле маргарин и сливочное масло влияют на здоровье сердца

Два похожих продукта действуют по-разному.

Сайт клиники Мэйо объясняет, как по-разному на сердце может повлиять употребление сливочного масла и маргарина.

Всем известно, что сливочное масло получают из коровьего молока, маргарин — из растительного масла. Оба могут использоваться в готовке и выпечке, но когда дело доходит до здоровья сердца, сходство заканчивается.

Сливочное масло производится из животных жиров, поэтому в нем больше насыщенных жиров. Насыщенные жиры могут повысить уровень холестерина. Вашему организму необходим холестерин для создания здоровых клеток, но высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечных заболеваний.

Маргарин содержит ненасыщенные (полиненасыщенные и мононенасыщенные) жиры. Эти типы жиров снижают уровень липопротеинов низкой плотности, или «плохого» холестерина, когда заменяют собой насыщенные жиры. Но не весь маргарин одинаков. Он может содержать трансжиры, которые считаются худшим типом жиров, употребляемых в пищу. Трансжиры повышают уровень «плохого» холестерина, а также понижают «хороший» холестерин. Диета, богатая трансжирами, также увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа.

Какая норма холестерина должна быть в анализе?

Для здоровых людей без сердечно-сосудистых заболеваний и сопутствующей патологии существуют следующие нормы липидограммы:

общий холестерин — 3,5−5,0 ммоль/л;

липопротеины высокой плотности — 1,4−1,6 ммоль/л;

липопротеины низкой плотности — менее 3,0 ммоль/л;

триглицериды — менее или равно 1,7 ммоль/л.

Однако существуют определенные колебания этих показателей в пределах нормы: они изменяются в ответ на образ жизни, диету, наличие регулярных физических нагрузок, прием лекарственных препаратов по поводу других заболеваний.

Поддержание баланса «хорошего» и «плохого» холестерина — это комплексная работа. Кроме режима питания, она включает в себя физические нагрузки, отсутствие вредных привычек.

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