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«Уважение к себе возродим!»
Источник материала: Хартия'97
«Уважение к себе возродим!»
Мощное обращение белорусов Санкт-Петербурга за пять дней до Дня Воли.
Белорусская диаспора Санкт-Петербурга напоминает — до Дня Воли осталось пять дней!
Видео с обращением петербуржцев к землякам опубликовал телеграм-канал
«Вам лица мешают и маски, стирая души естество!
Кричим наизнанку, забыв об опаске.
Стоим друг за друга плечом!
Не строим иллюзий, но верим в надежду!
Мы сами себя защитим!
Мы стали едины - единым народом!
Уважение к себе возродим!»
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Мощное обращение белорусов Санкт-Петербурга за пять дней до Дня Воли.
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