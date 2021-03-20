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В России начался взрывной рост цен на авиабилеты

20.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России начался взрывной рост цен на авиабилеты

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  • 20.03.2021, 12:46
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В России начался взрывной рост цен на авиабилеты
Иллюстрационное фото

В чем причина?

Бессмысленная и беспощадная инфляция в Россия начинает поджигать еще один рынок.

Авиакомпании резко повысили цены на билеты вслед за ростом стоимости керосина и девальвацией рубля, сделавшей дороже оплату лизинга самолетов, сообщает finanz.ru.

По самым популярным у россиян направлениям вылет из Москвы в июле (на пике сезона отпусков) стал дороже в 1,5 раза, выяснили аналитики Промсвязьбанка, изучив данные агрегаторов.

Билеты в Дубай подорожали на 54% относительно допандемийного 2019 года. Цены на билеты в Анталию выросли на 50%. Билеты в Грецию и на Кипр, который открываются для россиян с апреля, стали дороже на 10%.

Ниже уровней 2019 года стоит перелет на Мальдивы, но желающих отправиться туда немного из-за высокой стоимости отдыха.

Стоимость авиабилетов на внутренних воздушных линиях также поднялась и обогнала допандемийные уровни, констатирует ПСБ. Билеты в Сочи на июль 2021 года подорожали в среднем на 10%, а в Анапу - на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Авиакомпаниям приходится повышать стоимость авиабилетов, чтобы сохранить необходимый уровень рентабельности», - объясняет аналитик ПСБ .

Керосин с начала года подорожал на 10% год к году и вернулся к докризисным уровням. Девальвация рубля на 10% увеличила платежи за лизинг, которые наполовину номинированы в иностранной валюте.

«Ограниченный объем доступных направлений создают высокий спрос на открытые для посещения страны», в то время как вновь вводимые в Европе локдауны откладывают восстановление полноценного авиасообщения «по крайней мере до начала осени», указывает Соловьев.

Из-за резкого роста спроса при дефиците направлений цены на авиабилеты в открытые этой весной страны могут вырасти в цене до 50% к лету, предупреждает эксперт.

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