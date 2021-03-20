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Гродненскому журналисту Денису Ивашину предъявили «обвинение»

20.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гродненскому журналисту Денису Ивашину предъявили «обвинение»

  • 20.03.2021, 12:43
Гродненскому журналисту Денису Ивашину предъявили «обвинение»

В его поддержку выступили МИД Украины и Европейская федерация журналистов (EFJ).

Журналисту Денису Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел).

"Сегодня Денису все же выдвинули свое выдуманные обвинения серые люди без души. По-прежнему рисуют 365 статью УК РБ, дальше будем смотреть на что им выдумки хватит, но надеемся, что мозги там хоть у кого-то остались, чтобы до такого не додуматься", — написала об этом его жена Ольга, сообщает euroradio.fm.

Ивашин с адвокатом написали жалобы на его незаконное задержание и возбуждение уголовного производства. Со слов супруги, Денис чувствует себя уверенно и спокойно, собирает информацию, благодарит всех за поддержку, сотрудничать со следствием отказывается.

Напомним, Ивашина задержали вечером 12 марта у него дома в Гродно. На квартире у Дениса и его родителей прошли обыски. Журналиста посадили в ИВС КГБ.

15 марта МИД Украины и Европейская федерация журналистов (EFJ) вместе с Белорусской ассоциацией журналистов распространили сообщение в поддержку журналиста:

"Мы призываем все журналистские организации в Европе мобилизоваться вместе со своими правительствами, чтобы остановить эти многочисленные нарушения прав человека и немедленно освободить 11 журналистов, заключенных в Беларуси", — заявил президент EFJ Могенс Блихер-Бьеррегард.

На парня завели дело по статье 365 Уголовного кодекса — "Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел". Перед этим журналист опубликовал свое расследование о службе бывших украинских "беркутовцев" в органах МВД Беларуси.

Дениса Ивашина взяли под стражу на 2 месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 365 УК.

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Теги: Гродно
 
 
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В его поддержку выступили МИД Украины и Европейская федерация журналистов (EFJ).
 
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