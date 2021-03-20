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В Польше здания учреждений культуры станут 25 марта бело-красно-белыми

20.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Польше здания учреждений культуры станут 25 марта бело-красно-белыми

  • 20.03.2021, 12:21
В Польше здания учреждений культуры станут 25 марта бело-красно-белыми

Национальный культурный центр страны объявил акцию #LightForBelarus.

Национальный культурный центр при поддержке Министерства культуры Польши приглашает к участию в акции #LightForBelarus, призванной поддержать сторонников демократических преобразований в Беларуси, сообщает «Польское радио».

«Чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку наших белорусских соседей, громко призывающих к демократическим свободам с августа прошлого года, Национальный культурный центр, Институт Адама Мицкевича и телеканал TVP Kultura при поддержке Министерства культуры, национального наследия и спорта, запускают уже вторую по счету акцию #LightForBelarus», - говорится в официальном приглашении Национального культурного центра.

Акция запланирована на 25 марта и будет заключаться в освещении зданий учреждений культуры и других общественных объектов по всей Польше, Европе и миру в цвета бело-красно-белого флага независимой Беларуси.

«Мы настоятельно призываем всех присоединиться к акции и выразить нашу солидарность с гражданами Беларуси, которые на протяжении многих месяцев мужественно и решительным образом демонстрируют свои демократические и свободные устремления», - говорится в коммюнике Национального культурного центра.

Первая акция #LightForBelarus прошла в сентябре 2020 года. Тогда исторические национальные цвета Беларуси появились на более чем 170 культурных и общественных объектах в Польше.

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Национальный культурный центр страны объявил акцию #LightForBelarus.
 
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