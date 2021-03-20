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Платформа «Голос» недоступна у абонентов оператора А1
Источник материала: БДГ
Платформа «Голос», на которой в данное время проходит голосование за переговоры с режимом для смены власти, объявленной Светланой Тихановской, не открывается у абонентов оператора А1.
Об этом БДГ сообщили читатели и выслали фото.
Напомним, в пятницу платформа не открывалась у абонентов «Белтелеком» и других операторов.
В этот день ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
По состоянию на 13:10 в субботу на
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P.A.19 марта СМИ
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Платформа «Голос», на которой в данное время проходит голосование за переговоры с режимом для смены власти, объявленной Светланой Тихановской, не открывается у...
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