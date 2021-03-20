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Платформа «Голос» недоступна у абонентов оператора А1

20.03.2021 13:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Платформа «Голос», на которой в данное время проходит голосование за переговоры с режимом для смены власти, объявленной Светланой Тихановской, не открывается у абонентов оператора А1.

Об этом БДГ сообщили читатели и выслали фото.

Напомним, в пятницу платформа не открывалась у абонентов «Белтелеком» и других операторов.

В этот день ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила национальное голосование за проведение переговоров с нынешней белорусской властью. Опрос проходит на платформе «Голос».

По состоянию на 13:10 в субботу на сайте платформы подписалось 550 360 человек.

Телеграм-канал сервиса сообщает, что блокировка сайта не повлияет на его безопасность и работу.

P.A.19 марта СМИ сообщали, что в работе Instagram в Беларуси произошел сбой. В России еще жаловались на сбои в Twitter, Facebook и WhatsApp.

 
 
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Платформа «Голос», на которой в данное время проходит голосование за переговоры с режимом для смены власти, объявленной Светланой Тихановской, не открывается у...
 
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