Платформа «Голос» недоступна у абонентов оператора А1

Платформа «Голос», на которой в данное время проходит голосование за переговоры с режимом для смены власти, объявленной Светланой Тихановской, не открывается у абонентов оператора А1.

Об этом БДГ сообщили читатели и выслали фото.

Напомним, в пятницу платформа не открывалась у абонентов «Белтелеком» и других операторов.

В этот день ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила национальное голосование за проведение переговоров с нынешней белорусской властью. Опрос проходит на платформе «Голос».

По состоянию на 13:10 в субботу на сайте платформы подписалось 550 360 человек.

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