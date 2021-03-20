Атас! Переход на ст. м. «Каменная Горка» очистят от нелегальных торговцев с земли и ящиков

Одна из горожанок подняла проблему несанкционированной торговли. По ее словам, в переходе на станции метро «Каменная Горка» некомфортно перемещаться пассажирам из-за того, что повсюду разложены товары нелегалов. Хоть на проблему внимание местных властей жители обращали многократно, искоренить ее до сих пор не удалось. Вопрос пассажирки взят на контроль, порядок в переходе поручено навести правоохранителям, санитарным врачам, представителям управления торговли, РОЧС, администрации Фрунзенского района.















