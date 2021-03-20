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Брутально и мобильно: барбершоп на колесах – видео

20.03.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Егор Брегеда несколько лет стоит на страже ухоженности московских мужских бород и причесок. В 2015 году молодой человек переехал из Крыма в Москву и соорудил в почтовом фургоне брутальный барбершоп. Теперь необычный салон перемещается по городу, а создатель и главный мастер барбершопа оказывает парикмахерские услуги "своему клубу" клиентов.

"Идея с вагоном появилась создать просто свое место, свой как бы клуб – закрытое пространство только для себя и своих гостей. Мне хотелось именно переделать машину, чтобы это был автодом и пространство на колесах, чтобы можно было передвигаться", – сказал Брегеда.

Барбершоп строился на базе старенького фургона Mercedes, куда Егор установил генератор и солнечные батареи с аккумуляторами для подачи электроэнергии, трубчатый электронагреватель и бак с водой, газовый баллон и инфракрасный обогреватель.

Основные работы были выполнены за три-четыре месяца, еще пару лет салон дорабатывался. Всего на этот проект Егор потратил около миллиона российских рублей, постепенно вкладывая в него заработанные в обычных салонах деньги.

Салону на колесах уже три года. И все, начиная от внешнего облика автомобиля до интерьера и дизайна, Егор создавал своими руками.

"Самое сложное было свет и вода, которые сюда проводились, были сложности с их установкой и с монтажом. Я разбирался и смотрел все через YouTube, учился самостоятельно это все ставить", – отметил Егор.

Хозяин барбершопа добавил, что со всеми преимуществами уникального передвижного салона за ним нужен постоянный ежедневный уход: проверка системы энергоснабжения, газа, бензина и поддержание чистоты салона, которое проводится перед работой и после ее окончания.

В планах у креативного барбера – создание сети подобных передвижных салонов и расширение штата.

 
 
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Барбер переделал старый фургон в парикмахерский салон на колесах. Все – начиная от внешнего облика до интерьера и дизайна – мастер создавал своими руками....
 
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