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Противоположности притягиваются: необычная дружба лисицы и пуделя – видео

20.03.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Настоящая дружба не знает преград, считают обитатели приюта "Дом одиноких кошек" в Калининграде лиса Лиза и пудель Чиха.

Управляющая приютом Анна Брылевская рассказала о судьбе лисицы и ее необычной привязанности к псу, пока животные играли в догонялки.

Трехмесячную Лизу нашли в июне 2019 года на дороге Зеленоградска без сознания. Предположительно, лису сбила машина. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом челюстей и нарушение сумеречного зрения.

Чиха попал в вольер к Лизе случайно, но она проявила любопытство к гостю и с тех пор они играют вместе, а пудель даже спит в будке лисицы. 

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"Мы сначала очень испугались, думали, что будет какой-то конфликт, но нет, Лиза сразу - она была у нас первые два дня – она вышла из своего укрытия, подбежала к собачке, стала с ним общаться. Мы поняли, что, возможно, ей так будет легче адаптироваться", – вспоминает женщина.

Рацион Лизы состоит в основном из куриных сердечек, потрохов и льняного масла. По словам Брылевской, лиса останется в центре, так как уже не сможет приспособиться к жизни на воле и самостоятельно охотиться. В приюте Лиза может прожить до 20 лет.

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Спасенная от гибели лиса Лиза подружилась с пуделем Чихой, животные познакомились случайно и теперь практически не расстаются. Смотрите на видео историю...
 
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