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Хроника субботы. Белорусский вопрос поднимет в Брюсселе госсекретарь США

20.03.2021 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Суббота в Беларуси началась относительно спокойно. Главные новости к этому часу: помощник Тихановской сообщил, что госсекретарь США на следующей неделе поднимет белорусский вопрос в Брюсселе. 

Белорусский вопрос в Брюсселе

Помощник Светланы Тихановской Франак Вячорка сообщил в своем телеграм-канале, что госсекретарь США Энтони Блинкен поднимет белорусский вопрос в Брюсселе 22—25 марта во время встречи с лидерами Евросоюза и официальными лицами Бельгии. Также в Женеве Совет по правам человека должен проголосовать по поводу резолюции по Беларуси.

Журналисту из Гродно грозит до 3 лет

Жена гродненского журналиста Дениса Ивашина написала, что в отношении ее мужа возбуждено уголовное дело по статье 365 «Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел». Эта статья предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, 12 марта в Гродно задержали журналиста Дениса Ивашина. Это произошло примерно в 18 часов. Согласно информации очевидцев, журналист был задержан в квартире, где он проживает. Перед этим к его дому приехал синий микроавтобус. Денис был помещен в следственный изолятор.

 
Теги: Гродно
 
 
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Суббота в Беларуси началась относительно спокойно. Главные новости к этому часу: помощник Тихановской сообщил, что госсекретарь США на следующей неделе поднимет...
 
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