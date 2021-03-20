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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пророчества Григория Распутина могут сбыться в 2021 году Так, Распутин предупреждал, что любовь исчезнет, а люди окажутся на краю пропасти.

, являвшийся фаворитом императрицы Александры Федоровны, пользовался репутацией мудреца и провидца: он оставил после себя немало записей, в которых говорил о будущем.Так, Распутин предупреждал, что любовь исчезнет, а люди окажутся на краю пропасти. В других записях старца говорилось о трех змеях, которые будут уничтожать человечество, в то время как невежественный будет диктовать законы мудрому, а люди поверят во власть имущих.Как пишет, слова Распутина можно толковать как предупреждение о мировых войнах, две из которых уже выпадали на долю человечества. Те, кто переживут третью мировую, по мнению провидца, очистятся духовно. Россия же станет колыбелью пророков, которые встретят мессию с востока, утверждал старец.