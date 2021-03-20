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Пророчества Григория Распутина могут сбыться в 2021 году

20.03.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пророчества Григория Распутина могут сбыться в 2021 году
Источник фото: Public Domain - wikipedia.org
Личность Григория Распутина, являвшегося другом семьи последнего российского императора Николая II, до сих пор окутана мистикой. Историки связали его пророчества с 2021 годом.

Григорий Распутин, являвшийся фаворитом императрицы Александры Федоровны, пользовался репутацией мудреца и провидца: он оставил после себя немало записей, в которых говорил о будущем.

Так, Распутин предупреждал, что любовь исчезнет, а люди окажутся на краю пропасти. В других записях старца говорилось о трех змеях, которые будут уничтожать человечество, в то время как невежественный будет диктовать законы мудрому, а люди поверят во власть имущих.

Как пишет «МК», слова Распутина можно толковать как предупреждение о мировых войнах, две из которых уже выпадали на долю человечества. Те, кто переживут третью мировую, по мнению провидца, очистятся духовно. Россия же станет колыбелью пророков, которые встретят мессию с востока, утверждал старец.
 
 
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Так, Распутин предупреждал, что любовь исчезнет, а люди окажутся на краю пропасти.
 
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