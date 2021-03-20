|
Пророчества Григория Распутина могут сбыться в 2021 году
Источник материала: UDF
Источник фото: Public Domain - wikipedia.org
Григорий Распутин, являвшийся фаворитом императрицы Александры Федоровны, пользовался репутацией мудреца и провидца: он оставил после себя немало записей, в которых говорил о будущем.
Так, Распутин предупреждал, что любовь исчезнет, а люди окажутся на краю пропасти. В других записях старца говорилось о трех змеях, которые будут уничтожать человечество, в то время как невежественный будет диктовать законы мудрому, а люди поверят во власть имущих.
Как пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, Распутин предупреждал, что любовь исчезнет, а люди окажутся на краю пропасти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)