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ТБМ: наша задача — сделать белорусский язык одним из полноправных языков объединенной Европы

20.03.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Секретариат «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) 18 марта, за неделю до очередной годовщины провозглашения БНР, принял обращение к обществу о расширении употребления языка титульной нации. Текст документа опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» председатель ТБМ Елена Анисим (на фото).

ТБМ: наша задача — сделать белорусский язык одним из полноправных языков объединенной Европы

«Сто три года назад возникла Белорусская Народная Республика, деятели БНР впервые за несколько столетий забвения во всеуслышание объявили о государственности нашего родного белорусского языка, — отмечено в обращении. — Много событий произошло с тех пор. В 1991 году восстановление независимой Беларуси стало историческим фактом. Белорусский язык был провозглашен единым государственным и постепенно начал расширяться во всех сферах общественной и политической жизни».

«Сегодня наша задача не только сохранить свой язык для потомков, но и сделать его одним из полноправных языков объединенной Европы. К сожалению, ждать в этом деле должной поддержки от сегодняшней власти не приходится. Но белорусский язык есть и будет всегда государственным. Поэтому наша задача — развивать его, пользоваться им в повседневной жизни», — подчеркнули авторы документа.

Секретариат ТБМ призвал общество повсюду говорить по-белорусски — «достойно, уверенно, вежливо», заполнять на белорусском языке «все официальные бумаги, анкеты, квитанции», обращаться по-белорусски к государственным лицам.

«Будьте примером для других, несите идеалы Белорусской Народной Республики в своем сердце, чувствуйте себя хозяевами на своей земле, думайте и размышляйте по-хозяйски, а это значит по-белорусски», — призвали члены организации.

 

 
 
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Секретариат «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) 18 марта, за неделю до очередной годовщины провозглашения БНР, принял обращение к обществу о...
 
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