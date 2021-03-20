Бабарико: руководство страны спасало собственную власть от людей, которые хотели изменить жизнь к лучшему

Экс-претендент в президенты Виктор Бабарико письменно ответил на вопросы РБК .





По его словам, соотношение пострадавших протестующих с одной стороны и силовиков и сторонников режима с другой — непропорционально, это опровергает тезис, что жесткость правоохранительных органов во время разгонов белорусских протестов была оправданна.

Политзаключенный считает ложным утверждение, что силовые разгоны оппозиционных акций позволили спасти страну, удержать независимость, воспрепятствовали передаче власти олигархам и сохранили предприятия в рабочем состоянии.

Он отметил, что спасение страны возможно «только от внешней угрозы, которой не было»: «Миротворческие войска НАТО и стянутые к границе танки и самолеты были только на экранах БТ и в информационных сообщениях госСМИ». Поэтому, по его мнению, руководство страны спасало «собственную власть от людей, которые хотели изменить жизнь к лучшему, и для этого готово было использовать даже привлечение внешних вооруженных сил».