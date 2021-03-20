ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Следственный комитет в субботу вызывают гродненских правозащитников

20.03.2021 14:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Следственный комитет по Гродненской области на 20 марта вызвали членов правозащитного центра ”Вясна" Виктора Сазонова, Владимира Хильмановича и правозащитника Андрея Коцю.


Гродненские правозащитники Роман Юргель, Виктор Сазонов, Андрей Котя и Владимир Хильманович

Допросы проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Вот что сообщил Белорусскому Радио Рация Виктор Сазонов:

- Мы всегда занимались только законной деятельностью, мы будем настаивать на своем, на том, что наша организация всегда действовала в рамках действующего законодательства. Нам остается только защищаться законными методами. Какие методы будут применяться к нам, это мы вскоре узнаем.

На протяжении всей недели правозащитников и волонтеров “Весны” из разных городов Беларуси следователи вызывают на допросы. Известен десяток таких случаев. Самый последний - допрос Андрея Полуды в пятницу.

Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица).

По этому поводу Совет правозащитного центра "Весна" выразил свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении организации и ее членов и заявил, что никогда не прекратит своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии.

В Следственный комитет на допрос вызвали правозащитника Андрея Полуду
Допросы проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

 
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Следственный комитет по Гродненской области на 20 марта вызвали членов правозащитного центра ”Вясна" Виктора Сазонова, Владимира Хильмановича и правозащитника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хроника субботы. Белорусский вопрос поднимет в Брюсселе госсекретарь США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by