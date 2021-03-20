В Следственный комитет в субботу вызывают гродненских правозащитников





Гродненские правозащитники Роман Юргель, Виктор Сазонов, Андрей Котя и Владимир Хильманович





Допросы проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.





сообщил Белорусскому Радио Рация Виктор Сазонов: Вот чтоБелорусскому Радио Рация Виктор Сазонов:





- Мы всегда занимались только законной деятельностью, мы будем настаивать на своем, на том, что наша организация всегда действовала в рамках действующего законодательства. Нам остается только защищаться законными методами. Какие методы будут применяться к нам, это мы вскоре узнаем.





На протяжении всей недели правозащитников и волонтеров “Весны” из разных городов Беларуси следователи вызывают на допросы. Известен десяток таких случаев. Самый последний - допрос Андрея Полуды в пятницу.





Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица).





выразил свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении организации и ее членов и заявил, что никогда не прекратит своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии. По этому поводу Совет правозащитного центра "Весна"в связи с очередными репрессиями в отношении организации и ее членов и заявил, что никогда не прекратит своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии.





В Следственный комитет на допрос вызвали правозащитника Андрея Полуду

Допросы проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.







