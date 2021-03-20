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Ученые придумали язык для «общения» с растениями

20.03.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые придумали язык для «общения» с растениями

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  • 20.03.2021, 13:51
Ученые придумали язык для «общения» с растениями

Во время эксперимента венерины мухоловки выполняли команду всего за 1,3 секунды.

Ученые из Наньянского технологического университета вдохновились принципами ЭКГ и создали коммуникационное устройство, которое передает электрические сигналы растениями. Развитие этой технологии может привести к созданию чувствительных роботов для захвата хрупких объектов, а также — поможет выявлять болезни ранних посевов, пишет Science Daily.

Растения излучают электросигналы, чтобы прощупать окружающую среду и отреагировать на нее. Они очень слабые, их можно измерить, только когда электрод (проводящий материал) плотно прилегает к поверхности листьев.

Чтобы контакт удался, ученые использовали термогель — мягкий и липкий клей. При комнатной температуре он из жидкости превращается в тянущееся вещество. С его помощью на венерины мухоловки прикрепили электроды. Они хорошо зафиксировались и не падали, даже когда растения двигались или менялись в размерах.

Импульс на коммуникационное устройство подавали через смартфон. Ученые смогли заставить мухоловки схлопываться по их требованию всего за 1,3 секунды. В рамках второго эксперимента исследователи прикрепили растение к роботизированной руке и электричеством стимулировали его листок закрыться и взять проволоку диаметром полмиллиметра.

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Во время эксперимента венерины мухоловки выполняли команду всего за 1,3 секунды.
 
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