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«Волосы встали дыбом, была на валерьянке»: что мать Никиты Кривцова думает о версии СК о самоубийстве её сына

20.03.2021 14:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Следственный комитет около семи месяцев проводил проверку по факту смерти участника протестов, фаната футбольного клуба «Молодечно» и сборной Беларуси Никиты Кривцова, тело которого было найдено 22 августа. В итоге СК отказал родственникам погибшего в возбуждении уголовного дела, заявив, что 28-летний парень покончил с собой. Мать Кривцова Анжелика Кухто отказывается верить в эту версию.

9 августа на акции протеста в Молодечно Никита Кривцов с БЧБ-флагом подошел вплотную к шеренге милиционеров. Спустя два дня он ушел из дома в Жодино: десять дней числился пропавшим без вести, а на 11-й был обнаружен повешенным в лесополосе в Минске. «Я даже не хочу слушать, что Никита повесился, — говорит мать покойного Анжелика Кухто в интервью «Трибуне». — Мы же прекрасно видим, что происходит у нас стране. [Роман] Бондаренко сам себя избил? А [Геннадий] Шутов сам застрелился? Это же просто маразм». 

О результатах проверки СК женщина узнала из интернета: «Наверное, в среду часов в десять зашла в интернет, и тут же волосы встали дыбом! Потом была на корвалоле и валерьянке. И только вечером в четверг мне позвонили из Следственного комитета. Сказали, что в понедельник вызывают на доследование, где смогут отдать кое-какие вещи Никиты. Я поинтересовалась, почему не все. Мне ответили, мол, вещи, которые находились на экспертизе, еще представляют интерес и будут хранится у них на случай, если что-нибудь всплывет. Подождите, но вы же утверждаете, что это был суицид, что в таком случае может всплыть?» 

По словам Кухто, никто из ее знакомых не верит, что Кривцов мог совершить суицид: «Зная его характер, просто невозможно такое представить. Никита боялся пойти к зубному, а тут сам с собой сделал такое? Вы что, ребята?».

«Никиту уже не вернешь, — заключает его мать. — Но мне все равно хочется, чтобы правда восторжествовала. Только для этого в стране должно что-то поменяться, тогда можно будет провести эксгумацию. Если сотрудники наших органов не струсят, то мы узнаем правду. Лично я уверена, что все ее знают, просто боятся говорить».

Обложка: Владимир Гридин, «Свобода».

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет около семи месяцев проводил проверку по факту смерти участника протестов, фаната футбольного клуба «Молодечно» и сборной Беларуси Никиты...
 
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