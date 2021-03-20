Реактивную систему «Град» второй раз модернизируют в Беларуси

Источник материала: Onliner

Реактивная система залпового огня «Град» — еще советское оружие, созданное много десятилетий назад. Несмотря на возраст, актуальной эта система будет еще много лет. Существует много версий ее постсоветской модернизации, в том числе и белорусская. Свой вариант в Беларуси решили модернизировать повторно.

Первый вариант модернизации назывался БМ-21А «БелГрад» и был сделан еще в 1990-х, когда пакет направляющих переставили с «Урала» на МАЗ, а за счет больших размеров нового базового грузовика разместили еще и дополнительный комплект боеприпасов между кабиной и пусковой. Тогда белорусские специалисты значительно расширили и упорядочили места для складирования имущества: для шасси, для комплекса средств связи и для обслуживания артиллерийской части.

Новая версия называется БМ-21Б «БелГрад-2» и также базируется на шасси МАЗ-6317. Внешне отличить версии непросто, но разница есть. В основном она касается «ассистирующего» оборудования.

В боевой машине внедрен механизм горизонтирования и стабилизации. Его возможности позволяют водителю, не покидая рабочего места, с помощью датчика крена отрегулировать положение машины относительно линии горизонта. В кабине размещен новый комплекс средств связи и передачи данных отечественной разработки. Пульт управления позволяет в режиме онлайн снимать показания напряжения в бортовой сети автомобиля и во время боевой работы.





Первые боевые испытания уже проведены. Проектом занимается ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» в Борисове. Широкой общественности «БелГрад-2» планируют показать на грядущей выставке Milex-2021. «Град» — это, можно сказать, автомат Калашникова в своем классе, так что, вполне вероятно, вторая белорусская модернизация — еще не последняя.