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Пополнение в списке экстремистских материалов: туда внесли три телеграм-сообщества
Источник материала: Tut.by
Гомельский суд признал экстремистскими материалами популярный телеграм-канал, который объединяет водителей, и несколько локальных телеграм-чатов. Решение вступило в силу 6 и 12 марта.
Речь идет о двух региональных телеграм-сообществах и одном тематическом, которое создавалось для объединения водителей. Примечательно, что в списке экстремистских материалов упоминается даже ID и текст сообщений конкретного пользователя.
Напомним, 31 октября появилось
Изначально сообщалось, что они являются подозреваемыми по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но пару дней назад
Что это значит для подписчиков телеграм-сообществ, признанных экстремисткими?
В Законе РБ «О противодействии экстремизму» говорится, что экстремизм — это деятельность, направленная в том числе на насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание незаконного вооруженного формирования либо осуществление террористической деятельности; организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды и так далее (полный список можно
Материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в
Надо ли отписаться от канала? Это личное дело, но можно и не отписываться. Как нам
Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.
Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого Telegram-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. За это может грозить административная ответственность согласно
Кроме того, во всех случаях, упомянутых во второй части данной статьи, говорится, что у нарушителя будут конфискованы предмет административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения. Либо же могут обойтись и без конфискации таких орудий и средств.
Если вы делали из этих сообществ репосты, то лучше удалите. На сайте Human Constanta
«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также рассказываем, что теперь делать подписчикам перечисленных каналов и чатов.
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