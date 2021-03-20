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Специальная серия раллийной Fabia отметит 120-летие участия Skoda в гонках

20.03.2021 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году исполнится 120 лет с начала выступлений Skoda в гонках в 1901 году. За этот период чехи прошли долгий путь от участия в гонках на мотоциклах Laurin & Klement до автомобильных соревнований по подъему на холм, шоссейно-кольцевым автогонкам и ралли.


В Skoda решили не упускать столь знаменательную для себя дату, подготовив лимитированную серию своего раллийного автомобиля — выпустят его тиражом всего в 12 экземпляров. Это хэтчбек Fabia Rally2 Evo Edition 120, который от стандартной версии отличается зелеными колесными дисками из магниевого сплава, дополнительными светодиодным фарами с функцией углового освещения, специальной окраской кузова и эксклюзивными аксессуарами. Среди них сумки из верблюжьей кожи для питьевой воды, емкости для эксплуатационных жидкостей, ремни, держатели и многое другое. На уникальность Fabia Rally2 Evo Edition 120 указывает заводская табличка с порядковым номером, которая располагается в салоне.


Модернизированный в соответствии со спецификациями 2021 года двигатель раллийного хэтчбека развивает 291 л.с. — мотор получил новую систему смазки, более эффективный интеркулер, модернизированный выпускной коллектор и перенастроенную электронную систему управления. Среди прочих особенностей — заново откалиброванные амортизаторы, более прочный задний подрамник, улучшенная опора для домкрата и специальное охлаждающее устройство для задних тормозов.


Заказы на Fabia Rally2 Evo Edition 120 уже принимаются, отметили в Skoda.

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В этом году исполнится 120 лет с начала выступлений Skoda в гонках в 1901 году - по случаю юбилея подготовлена лимитированная серия раллийной Fabia.
 
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