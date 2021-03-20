Это важно знать: в список экстремистских материалов добавили три телеграм-сообщества. Репосты удалите

пишет 42.tut.by Гомельский суд признал экстремистскими материалами популярный телеграм-канал, который объединяет водителей, и несколько локальных телеграм-чатов. Решение вступило в силу 6 и 12 марта,42.tut.by









Скриншот из Республиканского списка экстремистских материалов





Речь идет о двух региональных телеграм-сообществах и одном тематическом, которое создавалось для объединения водителей. Примечательно, что в списке экстремистских материалов упоминается даже ID и текст сообщений конкретного пользователя.





Напомним, 31 октября появилось сообщение, что сотрудники ГУБОПиК задержали 28-летнюю минчанку, администратора телеграм-канала «Водители 97». Тогда утверждалось, что «канал могут признать экстремистским». И 6 ноября ведомство сообщило про задержание 38-летней минчанки, которую назвало «одним из основных управленцев» телеграм-канала «Водители 97» и одноименного чата.





Изначально сообщалось, что они являются подозреваемыми по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но пару дней назад стало известно, что им предъявили обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси. Максимальный срок, который они могут получить — три года лишения свободы. К троим обвиняемым с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к еще одной женщине — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Что это значит для подписчиков телеграм-сообществ, признанных экстремисткими?

В Законе РБ «О противодействии экстремизму» говорится, что экстремизм — это деятельность, направленная в том числе на насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание незаконного вооруженного формирования либо осуществление террористической деятельности; организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды и так далее (полный список можно прочесть здесь).





Материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в Республиканский список экстремистских материалов.





Надо ли отписаться от канала? Это личное дело, но можно и не отписываться. Как нам пояснила ранее правозащитница Human Constanta Наста Лойко, подписка не равна хранению.





Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.





Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого Telegram-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. За это может грозить административная ответственность согласно ч. 2 ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь — штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. Также в части 2 статьи 17.11 упоминается административный арест. Если вы индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 50 до 100 базовых. На юридическое лицо накладывается штраф от 100 до 500 базовых.





Кроме того, во всех случаях, упомянутых во второй части данной статьи, говорится, что у нарушителя будут конфискованы предмет административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения. Либо же могут обойтись и без конфискации таких орудий и средств.





Если вы делали из этих сообществ репосты, то лучше удалите. На сайте Human Constanta отмечается, что, «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».





«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», — объясняла нам юрист.



