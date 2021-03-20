Евгений Миранович: Проклятые солдаты - только оправдание для официального Минска

пишет racyja.com Белорусские власти инициировали ликвидацию «Польской школы» в Бресте racyja.com

Силовики проверяют польские образовательные центры в Гродно , Барановичах, Волковыске. В эпицентре польских конфликтов оказались проклятые солдат и Ромуальд Райс (Бурый).













Профессор Евгений Миронович считает, что проклятые солдаты - только оправдание для официального Минска.





28 февраля в польской социальной школе в Бресте прошло событие, посвященное памяти «проклятых солдат». Акцию посетил консул Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. Белорусская сторона утверждает, что во время торжества вспоминали Рамуальда Райса, ответственного за убийство гражданских лиц в белорусских селах под Белостоком.

Польская сторона отрицает, что во время мероприятия чествовали Бурого.



